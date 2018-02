Deze Tibetan bridge in Claviere Italië is de langste van Europa en zeker niet geschikt voor mensen met hoogtevrees. Claviere ligt op 80 km van de Franse grens nabij de Col de Montgenèvre. Het is een skidorp met een lange en rijke geschiedenis. Maar tegenwoordig is deze hangbrug de reden waarom steeds meer mensen hun weg naar de plek vinden.