Tweede Russische atleet betrapt op doping tijdens Winterspelen

Tijdens deze laatste week van de Winterspelen is opnieuw een Russische atleet betrapt op het gebruik van doping. Dat vernam onze man ter plaatse uit betrouwbare bron. Het gaat om de Russische Nadezha Sergeeva, die deelnam aan de tweemansbob. Ze eindigde in die discipline op plaats twaalf, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Op welk middel Sergeeva betrapt is, is nog niet bekend.

Sergeeva eindigde samen met Nadezhda Paleeva op de twaalfde plaats in de tweemansbob, één plaats boven An Vannieuwenhuyse en Sophie Vercruyssen. Elfje Willemsen en Sara Aerts werden elfde. In een dopingtest van 18 februari, twee dagen voor de eerste runs in Pyeongchang, werden sporen van niet toegelaten hartmedicatie aangetroffen. Dat meldt de Russische bobsleefederatie.

Het Internationaal Sporttribunaal (TAS) is verantwoordelijk voor het opleggen van sancties voor inbreuken begaan tijdens de Spelen. De instantie, die zijn zetel heeft in het Zwitserse Lausanne, is daarvoor tijdelijk overgebracht naar Pyeongchang. Als het TAS de uitslag van de Russinnen annuleert, schuiven Vannieuwenhuyse en Vercruyssen een plaats op in de uitslag.

Meldonium

Eerder op deze Winterspelen werd de Russische curlingspeler Alexander Krushelnitsky betrapt op het gebruik van meldonium. Hij behaalde de bronzen medaille in het gemengd dubbel met zijn vrouw, maar moest intussen zijn medaille al inleveren. Hij verloor ook zijn accreditatie en is uitgesloten van de Winterspelen in Pyeongchang.

Maandag opende het TAS een dopingonderzoek naar Krushelnitsky, die zowel in het A- als het B-staal positief testte op meldonium. De Russische atleten onder olympische vlag wonnen het brons tegen het Noorse duo Kristin Skaslien en Magnus Nedregotten. De aanpassing van het officieel klassement en de toewijzing van de bronzen medaille zijn de verantwoordelijkheid van de wereldcurlingfederatie WCF en het Internationaal Olympisch Comité, aldus nog het TAS.