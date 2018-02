Waarom je zeker twee potjes yoghurt per week moet eten

Meer yoghurt eten, vermindert de kans op hart- en vaatziekten, schrijft een nieuwe wetenschappelijke studie. "Vrouwen die meer dan twee porties yoghurt per week eten, hebben op latere leeftijd 30% minder kans op een hartaanval."

Yoghurt bevat veel calcium, eiwitten, vitamines en BB12 dat de darmflora verbetert, en is daarom al langer een gezond en populair zuivelproduct.

Een nieuwe Amerikaanse studie, gepubliceerd in 'American Journal of Hypertension', onderzocht yoghurt nu ook als belangrijk voedingsmiddel om de kans op hart- en vaatziekten te verminderen.

Het team wetenschappers onderzocht 55.898 vrouwen tussen 30 en 55 jaar en 18.232 mannen tussen 40 en 75 jaar. Alle deelnemers aan het onderzoek hadden last van een te hoge bloeddruk.

De resultaten van het onderzoek waren duidelijk: meer yoghurt eten kan ervoor zorgen dat je op latere leeftijd minder kans loopt op hart- en vaatziektes.

Twee porties

Vrouwen die meer dan twee porties per week aten, hadden 30% minder kans op hartaanvallen, bij de mannen was dat 19%.

"Onze resultaten zijn bijzonder duidelijk. Yoghurt is essentieel voor een gezond dieet en heeft op lange termijn belangrijke gezondheidsvoordelen voor mensen die gevoelig zijn voor een hoge bloeddruk", berichtten de auteurs van de studie.

Of het nu Griekse yoghurt is of in combinatie met fruit of granola, vanaf nu is er dus nog een reden te meer om 's morgens wat vaker yoghurt te kiezen als ontbijt, of gewoon als tussendoortje.