Vrijdag om 13u wordt er geloot voor de 1/8e finales van de Europa League. In het Zwitserse Nyon gaan dan de 16 overgebleven teams in de trommel. Daarbij geen Belgische teams, maar er zijn wél nog drie Belgen actief in de competitie: Michy Batshuayi (Dortmund), Yannick Carrasco (Atlético Madrid) en Jordan Lukaku (Lazio). Volg hier de loting LIVE!