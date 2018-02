IKEA Nederland roept paassnoep terug waar mogelijk muizen aan zaten

Winkelketen IKEA roept in Nederland een partij snoep terug, omdat het lekkers tijdens de productie mogelijk in aanraking is geweest met muizen.

Het gaat om de 100-gramsverpakkingen van Godis påskkyckling. De muizen zaten bij een externe

leverancier, die niet kan uitsluiten dat de knaagdiertjes aan het paasschuim hebben gezeten.

Het betreft alleen verpakkingen met de houdbaarheidsdata 23 oktober 2018 en 26 januari 2019, die verkocht worden in Nederlandse vestigingen. De datum is te vinden op de achterkant van de roze verpakkingen.

Geld terug

De witte en gele snoepjes hebben de vorm van kuikentjes in eieren en smaken naar banaan en vanille. Wie het paasschuim in huis heeft, kan het zonder bon terugbrengen naar een van de IKEA-winkels in Nederland en het aankoopbedrag terugkrijgen.