Gewezen marathonloopster Ria Van Landeghem daagt BOIC voor rechter

Voormalig marathonloopster Ria Van Landeghem daagt het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) voor de rechter, zo maakte het BOIC donderdagavond bekend.

“Wij bevestigen dat het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) op 19 februari 2018 een dagvaarding voor de rechter, door mevrouw Ria Van Landeghem, heeft ontvangen”, klinkt het in de mededeling. “Mevrouw Ria Van Landeghem vordert een schadevergoeding van het BOIC in verband met de dopingcontrole die op 16 september 1988 in Seoel, op de vooravond van de Olympische Spelen, werd georganiseerd.”

De intussen zestigjarige Van Landeghem werd in 1988 na een positieve dopingtest ten onrechte weggestuurd van de Olympische Spelen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Net voor de start van die Spelen werden in het A- en B-staal van Van Landeghem, op dat moment wereldtop in de marathon, door het hoofd van het antidopinglaboratorium van Seoel sporen van doping gevonden, waardoor de atlete een kruis mocht maken over deelname aan de olympische marathon en ze later ook voor twee jaar geschorst werd.

Van Landeghem heeft echter altijd ontkend doping te hebben gebruikt en in december 1988 werd ze wegens procedurefouten reeds vrijgesproken door de Beroepscommissie van de Vlaamse Atletiekliga (VAL). Zij oordeelden dat er een schending van de rechten van de atlete had plaatsgevonden.

Vrijspraak

In de lente van 1989 werd die vrijspraak ook bevestigd door de Internationale Atletiekfederatie IAAF. Ondanks die vrijspraak en haar plaats in de top tien van de wereld heeft het BOIC Van Landeghem destijds gedurende twee jaar van de selectielijsten voor internationale competities gehouden. Daarvoor volgden pas vorig jaar excuses van het BOIC en die leek de gewezen atlete ook te aanvaarden.

“Het BOIC verbaast zich over deze nieuwe ontwikkeling omdat mevrouw Van Landeghem en het BOIC op 7 maart 2017 gezamenlijk een perscommuniqué hebben gepubliceerd waarbij het onderwerp definitief werd afgesloten. De vraag van mevrouw Ria Van Landeghem wordt dus integraal weerlegd door het BOIC. Het rechtsgeschil zal door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel worden beslecht.”

Zowel Ria Van Landeghem als het BOIC heeft de voorbije jaren enkele gerenommeerde experts aangesteld om het dopingstaal te onderzoeken, onder wie Peter Van Eeno. Zij stelden echter vast dat de vrijspraak door de Vlaamse Atletiekliga niet enkel gebaseerd was op procedurefouten.

De analyse van het dopingstaal voldeed niet aan de minimumvereisten die in 1988 gangbaar waren in de antidopinglaboratoria en dus mocht het staal in kwestie nooit positief bevonden worden. Zo heeft er tijdens de detectie en analyse mogelijk vervuiling door andere stalen plaatsgevonden en komt het B-staal niet overeen met het A-staal. Dat is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen spreken van een positieve test.