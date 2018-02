Pukkelpop-broertje Garnizoen na 4 dagen al uitverkocht

Vorige week maakten de organisatoren van Pukkelpop bekend dat ze in april in Diest een nieuw festivalconcept lanceren: ‘Garnizoen’. Het house- en technofeestje vindt op zaterdag 21 april plaats op de site van de citadel. De ticketverkoop ging maandag van start. Sinds gisteren zijn alle tickets de deur uit. De organisatoren verwachten 2.000 bezoekers.

Garnizoen is volledig uitverkocht! ???????? Be prepared for one hell of a party ?? pic.twitter.com/6JHvJaRyzX