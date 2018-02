Spektakel gegarandeerd in Omloop Het Nieuwsblad voor vrouwen: alle toppers tekenen present

Gent - Net als de mannen rijden ook de vrouwen komende zaterdag hun Omloop Het Nieuwsblad (WE 1.1). Ze doen dit net als de mannen met start in Gent en aankomst in Meerbeke. De vrouwen werken in hun dertiende editie 122 kilometer af, doorspekt met acht hellingen en drie zware kasseistroken.

Vorig jaar ging de zege in de Omloop naar de Nederlandse Lucinda Brand. Zij haalde het toen van haar landgenote Chantal Blaak. De wereldkampioene greep de afgelopen twee jaar telkens net naast de zege. Annemiek van Vleuten vervolledigde een geheel Nederlands podium. Alle drie de Nederlandse toppers tekenen zaterdag present.

Nog nooit won een Belgische renster de openingsklassieker in eigen land. Jolien D’hoore, vorig jaar zevende, maakt deel uit van het sterke Mitchelton-Scott en is er een ploegmate van Van Vleuten. Zij is de voornaamste nationale hoop. Voorts maakt ook nog de ex-winnares van 2013, Tiffany Cromwell, haar opwachting. De Australische kan binnen haar Canyon-Sramteam rekenen op de steun van onder andere de Italiaanse Elena Cecchini.

Ten slotte is er nog Elisa Longo Borghini. De ex-winnares van de Ronde van Vlaanderen van 2015 wil zich op Vlaamse wegen ook nog wel eens tonen. Het deelnemersveld oogt alvast bijzonder mooi. De gehele top tien van vorig jaar zal zaterdag om 11u45 de start nemen aan de Emile Clauslaan in Gent. Omstreeks 15u18 weten wie de Belgische openingsklassieker bij de vrouwen op zijn naam weet te schrijven.

De hellingen: Katteberg (59 km), Molenberg (69 km), Leberg (80 km), Berendries (84 km), Valkenberg (89 km), Tenbosse (96 km), Muur van Geraardsbergen (106 km), Bosberg (110 km)

De voornaamste kasseizones: Ruiterstraat 800m (Mater 60 km), Jagerij 800m (Mater 62 km), Haaghoek 2000m (Sint-Kornelis-Horebeke 77 km), Vesten 400m (Geraardsbergen 104 km)

De deelnemende teams: Team Sunweb, Boels-Dolmans, Mitchelton-Scott, Doltcini, Experza-Footlogix, Lotto-Soudal Ladies, Ale Cipollini, Canyon-Sram, Cyclance Pro Cycling, FDJ,-Aquitaine Futuroscope, Health Mate-Cyclelive, Hitec Products-Birk Sport, Parkhotel Valkenburg, Valcar-PBM, Waowdeals-PCT, Wiggle-High 5, BTC City Ljubljana, Virtu Cycling, Isorex, Jos Feron Lady Force, Keukens Redant, Autoglas Wetteren, Equano-Wase Zon, De Sprinters Malderen

Palmares: 2017: Lucinda Brand (Ned) 2016: Elizabeth Armitstead (GBr) 2015: Anna van der Breggen (Ned) 2014: Amy Pieters (Ned) 2013: Tiffany Cromwell (Aus) 2012: Loes Gunnewijk (Ned) 2011: Emma Johansson (Zwe) 2010: Emma Johansson (Zwe) 2009: Suzanne de Goede (Ned) 2008: Kirsten Wild (Ned) 2007: Mie Bekker-Lacota (Den) 2006: Suzanne de Goede (Ned)