Directeurswissel bij SIBBO Tongeren

Tongeren - Directeur Leo Bocken (64) nam onlangs afscheid als directeur van het SIBBO. Hij ging met pensioen en wordt vervangen door Erwin Bogaers (42).

Bocken begon op 25 mei 2002 in het SIBBO. In die tijd was er enkel 'Opleidingsniveau 3' beschikbaar en telde de school 150 leerlingen. In 2011 heeft hij de opleiding 'OV4' opgestart met 15 leerlingen. Dat werd een succesverhaal, en daarom verhuisde deze afdeling in 2013 naar campus Tungri.

Erwin Bogaers, de nieuwe directeur, is een rasechte Tongenaar. Hij genoot een opleiding als leerkracht wiskunde, biologie en scheikunde en was aan de slag bij KTA Alicebourg in Lanaken. Hij pakt uit met enkele nieuwe initiatieven zoals ‘aa1.puppy’, een project waarbij een echte hond twee dagen in de week naar school komt om onder andere de afwezigheden mee op te halen. Daarnaast neemt hij deel aan ‘Epihunter’, een toestel dat Tim Buckinx uit Hasselt ontwikkelde en dat registreert wanneer iemand een ‘stille’ epileptische aanval krijgt.