Ontvoerde kinderen aangetroffen op camping in België

Belgische politieagenten hebben twee kinderen die ontvoerd werden in Duitsland, teruggevonden in de Ardennen op een camping in Spa. Drie verdachten werden gearresteerd, waaronder de moeder zelf.

De politie bevrijdde de twee jonge kinderen, van één en twee jaar oud, op woensdag. Ze werden eerder ontvoerd uit het huis van hun pleegmoeder in Jülich (een stad in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen). De verdachten die gearresteerd werden zijn de 32-jarige moeder van de kinderen, hun 30-jarige stiefvader en nog een medeplichtige kompaan van 27 jaar.

Vastgebonden

Volgens de politie van Keulen en het parket in Aken verloor de biologische moeder in september de voogdij over haar vier kinderen. Ze werden stuk voor stuk bij pleeggezinnen geplaatst, de twee jongste samen bij een pleeggezin in Jülich.

Op maandag trok de stiefvader samen met zijn kompaan naar het huis van de pleegmoeder om de kinderen te ontvoeren. Hij zou daarbij pepperspray gebruikt hebben. Er was op dat moment ook nog een verzorgster aanwezig. De beide dames werden bedreigd en uiteindelijk vastgebonden. Vervolgens konden de daders het hazenpad kiezen met de kinderen op hun arm.

Moeder en stiefvader gearresteerd

De 27-jarige medeplichtige werd dinsdag gearresteerd door een speciale eenheid van de politie in Wermelskirchen bij Keulen. Mogelijk verklapte hij de locatie van de moeder, stiefvader en de ontvoerde kinderen: een camping in de buurt van Spa in de Ardennen.

Daar werd het duo effectief gevat door de Belgische politie, zonder veel verzet. De twee kinderen werden meteen overgedragen aan het jeugdwelzijnsbureau. De moeder en stiefvader blijven voorlopig gearresteerd omwille van de ontvoering van minderjarigen, de vrijheidsberoving van minderjarigen en het gebruiken van geweld tegen de pleegmoeder.