Vriezeman toont zijn tanden

Brussel - Vrijdag blijft het overwegend zonnig met hooguit enkele kleine wolkenvelden. De noordoostenwind trekt opnieuw aan naar matig tot soms vrij krachtig met pieken rond 50 km/u. Het wordt nog een paar graden kouder met maxima tussen 0 en -2 graden in de Hoge Ardennen en rond 2 of 3 graden elders in het land. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en in de nacht van vrijdag op zaterdag is het helder en gaat het stevig vriezen. Op de meeste plaatsen duikt het kwik naar -4 of -5 graden, in de Ardennen naar -6 tot -9 graden. Er is nog altijd een matige wind uit oost tot noordoost die het koudegevoel gaat versterken.

Ook zaterdag krijgen we een overwegend zonnige dag met enkele hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en 4 of 5 graden in het centrum van het land. De matige oost- tot noordoostenwind, met rukwinden tot 50 km/u, versterkt het koudegevoel.

Zondag blijft het zonnig, maar koud. Ook in het westen en het centrum van het land flirten de maxima met het vriespunt en in de Ardennen blijven de temperaturen heel de dag negatief. Er staat nog altijd een gure noordoostenwind.

Het koude weer houdt volgende week aan, met maandag en dinsdag hier en daar nog temperaturen tot net boven het vriespunt, maar woensdag en donderdag waarschijnlijk in heel het land negatieve maxima. Er lijkt iets meer bewolking te zullen zijn, met mogelijk hier en daar wat winterse neerslag. De wind blijft gedurende heel de week matig waaien uit oost tot noordoost. ‘s Nachts gaat het overal vriezen, met minima tussen -4 en -10 graden en naar donderdag toe nog een drietal graden kouder.