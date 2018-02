“Iedereen zegt hetzelfde: een kernuitstap kan, moet en moet nu”

Minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) heeft gisteren haar batterij studies over de kernuitstap uitgedeeld aan de parlementsleden. Ze moest van premier Michel, nog wel haar partijgenoot. Woensdag had Marghem al in La Libre een paar conclusies uit het rapport gegeven. De kernuitstap zou de gezinnen maar 15 euro per jaar kosten, 18 euro met btw erbij. Maar de parlementsleden zelf kregen de studie niet te zien. Toch niet op de dag dat Marghem in de krant stond. Zelfs leden van de meerderheid waren daar zeer ongelukkig over. Toen de parlementsleden daar gisteren in het halfrond opnieuw over begonnen, gaf premier Michel hen verrassend genoeg gelijk. Marghem moest de studie uitdelen. Aan iedereen. Je zou verwachten dat dit meteen voor een storm aan conclusies en reacties zou zorgen. Maar nee, het is ook de zoveelste studie die zegt wat alle andere zeggen: ja, een kernuitstap kan en ja, het zal geld kosten. Bovendien is deze studie voorzien van zoveel tabellen en scenario’s dat zelfs politieke experten er niet meteen uit wijs geraakten.