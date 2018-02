VIDEO. Hoe een slimme truc de politie naar Vanhamel leidde

Delen

In ‘Ex-Gangster’ vertelde Danny Vanhamel donderdagavond uitgebreid over de ontvoering van ‘Anthonyke’ De Clerck. Ook de inspecteur die Vanhamel 25 jaar geleden op het spoor kwam, doet zijn verhaal. Het was een slimme truc die de inspecteurs naar de Lummense gangster leidden, en een stommiteit zorgde er uiteindelijk voor dat Vanhamel 250 miljoen frank losgeld verloor. Vanhamel vertelt uitgebreid en in detail wat er allemaal gebeurde tijdens de ontvoering van Anthony. Oorspronkelijk was het de bedoeling om industrieel Jan De Clerck te ontvoeren, maar uiteindelijk is het diens 11-jarige zoon die wordt gekidnapt. “Daar heb ik iets moeten doen, dat zal het verste geweest zijn in heel mijn carrière”, vertelt Vanhamel. Meteen na de ontvoering vertrekt de bende naar een chalet in Wallonië. “We zijn nog een politiecontrole gepasseerd, maar ik zat gewoon rustig mijn bokes te eten”, aldus Vanhamel. Flitscamera Al snel na de ontvoering begint het allemaal fout te lopen voor Vanhamel en zijn bende. “We waren onszelf niet meer omdat we die jongen hadden opgesloten en zo snel mogelijk naar zijn mama wilden laten gaan”, zegt Vanhamel. Omdat het snel moet gaan, belt Vanhamel zelf naar familie De Clerck. “Echt, meedogenloze mannen zouden die fout niet gemaakt hebben. Maar we wilden het vooruit doen gaan, waardoor we zijn gaan improviseren.” Uiteindelijk was het een flitscamera op de snelweg die de speurders naar Vanhamel en zijn bende leidde. Die camera stond op 70 ingesteld, waardoor iedereen werd geflitst, ook de Lummenaar. “Dat was heel slim van hen”, geeft hij toe. div class="responsive-video-wrapper" style="position: relative; display: block; width: 100%; height: auto; overflow: hidden;">

Losgeld bij vriendin

Vanhamel vertrouwt het losgeld van de ontvoering, zo’n 250 miljoen frank, toe aan zijn neef Patrick Houdmeyer, een paracommando uit Diest. Nadat het geld een tijdje op de zolder van Houdmeyer en bij hem op de kazerne in Diest heeft gelegen, besluit hij om het geld aan een vriend, een zeker Vervoort, toe te vertrouwen. De koffer met losgeld belandt op de zolder bij de vriendin van Vervoort. “En dan begint het verhaal”, vertelt inspecteur Vancoillie. Of hoe een stommiteit Vanhamel zuur opbreekt.

Start proces

In 1994 start het proces van Vanhamel in Gent onder ongeziene veiligheidsmaatregelen: zwaarbewapende rijkswachters, helikopters die rond het gerechtsgebouw cirkelden en controles met metaaldetector bij de ingang van de rechtszaal. “Het was alsof de oorlog was uitgebroken.”

“Ik moest al braken nog voor ik binnen was”, vertelt Vanhamel. “Gewoon de manier waarop we hier naar binnen werden gebracht was schandalig. Dat was gewoon om indruk te maken.”

Confrontatie

Na 23 jaar ziet Vanhamel inspecteur Marc Vancoillie terug. Hij was de man die Vanhamel op het spoor kwam en de Lummense gangster deed bekennen. Een ietwat ongemakkelijke ontmoeting.