En daar zit plots de eerste grote liefde van Mathias Coppens

Steven Van Herreweghe had vanavond in ‘Van algemeen nut’ een verrassing voor Mathias Coppens. De presentator van de één-reeks had Bella Van Meel opgetrommeld, de vrouw met wie Mathias als 13-jarige dolverliefd een delicate naaktscène filmde. Stiekem was hij ook in het echte leven verliefd op haar. En dat zorgde voor een giechelende hereniging.

Foto: VRT

Hij was nog maar 13 jaar, toen Mathias Coppens als een jong ventje in de gelauwerde tv-film ‘De wereld van Ludovic’ (1993) zijn eerste naaktscène moest spelen. De film gaat over twee jonge pubers die verliefd worden en weglopen van huis. Wanneer de passie oploopt gaan de tieners samen uit de kleren. Een delicate en pittige scène, die hen allebei sterk is bij gebleven.

Ook naast de opnames voelde de 13-jarige Mathias zijn hart sneller slaan. “Al na dag één wist ik dat ik verliefd was. Ik ben in mijn leven nog nooit zo verliefd geweest als toen op Bella. Ik moest spelen dat ik verliefd was op mijn tegenspeelster, maar ik wás dat ook in het echt. Maar ik heb het haar nooit durven zeggen”, vertelde hij.

Hereniging

“Het was ook overduidelijk”, lacht Bella, die 25 jaar later nog eens voor Mathias zijn neus opduikt. “Dat voel je intuïtief wel aan op dat moment.” Meteen gooit Mathias opnieuw zijn charmes in de strijd: “Je ziet er nog exact hetzelfde uit!” Samen halen ze enkele heerlijke herinneringen op over hun tijd voor de camera. Vooral de kwetsbare scène zijn ze nog niet vergeten natuurlijk.