Sep Vanmarcke gaat op nieuw parcours voor tweede zege: “Het wordt opnieuw aftasten”

In 2012 won Sep Vanmarcke de Omloop Het Nieuwsblad, hij hield toen Tom Boonen en de Spanjaard Juan Antonio Flecha achter zich. Vorig jaar pakte de 29-jarige West-Vlaming nog eens een podiumplaats in de Belgische openingsklassieker, in een sprint met drie moest hij Greg Van Avermaet en Peter Sagan laten voor gaan. Volgt nu zaterdag dan toch een tweede zege? Zondag wacht alvast een herkansing in Kuurne-Brussel-Kuurne, waarin Vanmarcke toch zal starten. “Ik kijk alvast uit naar het Belgische openingsweekend.”

“We zijn ondertussen al zes jaar verder na mijn zege”, blikte Vanmarcke donderdag in Lokeren terug. “Iedereen dacht toen dat ik die Omloop wel een paar keer zou winnen. Maar dat is nog niet gebeurd. Vorig jaar wou ik het nog afronden in de sprint, maar Van Avermaet en Sagan waren net te sterk. Misschien lukt het me zaterdag op het nieuwe parcours wel opnieuw.”

“Ik kijk alvast uit naar het Belgische openingsweekend en met mij wellicht duizenden wielerliefhebbers. De Omloop Het Nieuwsblad is de eerste belangrijke koers van het voorjaar en meteen ook de eerste die deels over kasseien gaat. Eigenlijk is het jammer dat het oude parcours verdwenen is, want dat had volgens mij toch ook wel iets. Deze nieuwe versie had gerust een extra koers mogen zijn.”

Een nieuw parcours vraagt een nieuwe tactiek. “Vroeger werd er 50 kilometer van de eindmeet koers gemaakt, nu niet meer. De tijden zijn anders geworden. Maar inderdaad, dat nieuwe parcours brengt met zich mee dat het opnieuw aftasten zal worden, zoals de eerste keer met de nieuwe Ronde van Vlaanderen. Na enkele jaren zit dat traject er dan wel weer in gebeiteld.”

“Greg Van Avermaet start als topfavoriet. Als hij gaat, moet je mee zijn. Maar ook anderen willen er iets van maken. De Omloop Het Nieuwsblad heeft, mede door de opwaardering naar de WorldTour, elk jaar aan belangrijkheid gewonnen. Conditioneel kan er bij mij nog wat bij. ‘Er zit nog rek op’, zoals dat heet. Ik heb slechts tien koersdagen in de benen. De topvorm moet nog komen maar ik voel me al goed. Hoe goed ik echt ben, weet ik zaterdagavond in Meerbeke.”

EF Education First-Drapac met zeven nationaliteiten in openingsklassieker

Het Amerikaanse EF Education First-Drapac, de opvolger van Cannondale, doet het zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad met zeven verschillende nationaliteiten. Kopman is Sep Vanmarcke. Hij wordt bijgestaan door de Deen Matti Breschel, de Australiër Mitchell Docker, de Nieuw-Zeelander Tom Scully, de Amerikaan Logan Owen, de Italiaan Sacha Modolo en de Nederlander Sebastian Langeveld. Die laatste is medekopman.

“Het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad werd volledig hertekend. Het is er alvast niet gemakkelijker op geworden”, verklaarde ploegleider Andreas Klier. “De finale is die van de vroegere Ronde van Vlaanderen. Niet simpel met de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg als laatste twee hellingen. We hebben met de ploeg een heel goede voorbereiding achter de rug. In de Ruta del Sol en de Ronde van Valencia klikte het tussen de mannen. De Omloop Het Nieuwsblad is meteen ook een ideale indicator om te weten waar we staan na de voorbereidingen. Zaterdagavond weten mijn renners hoe goed hun conditie is met het zicht op de volgende voorjaarsklassiekers.”

“Het is koud in België, maar voor zaterdag voorspellen ze gelukkig droog weer. Dat is niet altijd zo geweest in de Omloop. Dat weet ik maar al te goed, want als renner heb ik voldoende afgezien in Gent. Het is een zware koers, temeer het peloton de hele dag nerveus rijdt en dan zijn er nog de nijdige hellingen en de uitputtende kasseizones. Maar net dat maakt de Omloop Het Nieuwsblad een schitterende wedstrijd die iedereen wel op zijn palmares wil. Die Belgische openingsklassieker is een heel belangrijke afspraak op de kalender.”