Genkse onderzoekt kennis van werelderfgoed bij onze jeugd: “Scheve toren van Pizza ligt in Rome”

Genk - Concentratiekamp Auschwitz moet je gaan zoeken in Duitsland. En de Scheve Toren van Pizza ligt in Rome. Ook opmerkelijk: meer moslimleerlingen herkennen het Vaticaan dan christelijke jongeren. Dat blijkt uit het masteronderzoek van de Genkse Anke Van Laecke (26), die peilde naar de kennis van werelderfgoed en kunstgeschiedenis bij 1.200 laatstejaars middelbaar uit 13 Limburgse scholen. Dat blijkt behoorlijk mee te vallen: 7 op de 10 konden minstens tien bekende sites herkennen. Vooral dan op basis van de geschiedenisles, schoolreizen en Amerikaanse films.

“Werelderfgoed is mijn passie. Sinds ik op 15 jaar de piramides in Egypte zag”, beschrijft Anke Van Laecke. Voor haar masteronderzoek kunstwetenschappen in Leuven trok de Genkse naar 13 scholen en schotelde ...