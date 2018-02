Dell-topman is mysterieuze koper van duurste appartement van New York

Michael Dell, de topman van technologiebedrijf Dell Technologies, is de mysterieuze koper van het luxeappartement in New York dat in 2014 van de hand werd gedaan voor liefst 100 miljoen dollar. Dat meldt de krant Wall Street Journal donderdag.

Tot nu toe was niet geweten wie het recordappartement vier jaar geleden kocht, maar de Amerikaanse zakenkrant vernam van bronnen die het transactiedossier kennen, dat de Texaanse zakenman de koper is. Het duplex appartement van 1.000 vierkante meter met terras en adembenemend zicht op Manhattan bevindt zich bovenaan de toren ‘One57’, gelegen vlakbij Central Park.

De 52-jarige Michael Dell richtte zijn computerbedrijf op toen hij 19 was en groeide uit tot een van de rijkste mensen op aarde. Eind 2015 kocht zijn bedrijf dataopslagspecialist EMC voor 67 miljard dollar. Het werd de grootste fusie ooit in de IT-sector. Dells persoonlijke fortuin wordt door het magazine Forbes geschat op 23,4 miljard dollar. Naast zijn appartement in New York en zijn residentie in Austin zou hij ook nog een luxevilla hebben op Hawaï.