Belgen gaan weer meer op vakantie naar Zwitserland

Het toerisme in Zwitserland heeft zich het afgelopen jaar herpakt, met 5,2 procent meer overnachtingen tot 37,5 miljoen in totaal. Het Alpenland had de jongste jaren last van de dure Zwitserse frank, maar ligt nu weer beter in de markt. Opmerkelijk: de sterkste groei is voor de Belgen (+9,1 procent).