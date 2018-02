Caféklanten redden man van verstikkingsdood: “Zijn gezicht was al blauw”

Genk - Dat Ivan Olaerts (74) uit Genk nog op deze aardbol mag rondlopen, heeft hij te danken aan Danny Millen en Bjorn Vroman. Olaerts was afgelopen zondag in elkaar gestuikt toen tijdens de pauze van een viswedstrijd een stuk brood in zijn keel was blijven steken. Zijn gezicht was al donkerblauw, tot de twee klanten van café Nieuwe Erven ingrepen en er alles aan deden om hem te reanimeren. Donderdag ontmoette Olaerts zijn redders, het werd een emotionele begroeting.

Zelf weet Ivan nog amper iets van wat er gebeurd is. “Ik nam deel aan een viswedstrijd bij de Nieuwe Erven”, zegt de man. “Het was de allereerste keer. Ik was er samen met mijn buurman ...