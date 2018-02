VIDEO. Nieuw stadhuis van Hasselt is bijna klaar: wij kregen een rondleiding

Hasselt - De werfdoeken zijn definitief van de oude rijkswachtkazerne, de ‘zachte’ restauratie van het monument tot toekomstig stadhuis van Hasselt zit er daarmee zo goed als op. Binnen zijn ze nu volop aan het verbouwen tot raadszaal, kantoren en een studio voor Radio 2. De aanpalende nieuwbouw zit ook op schema, op 27 augustus wordt het stadspersoneel hier voor de eerste werkdag verwacht. “Het weekend voordien verhuizen we alles”, zegt burgemeester Nadja Vananroye. “De prijs? 58 miljoen euro, zo staat het in het contract. Als ze erover gaan, is het voor het bouwconsortium.”

Midden 2016 zijn ze begonnen met de restauratie van de oude rijkswachtkazerne aan de kleine ring. “In z’n oorspronkelijke glorie, zoals bij de bouw in 1879. Want doorheen de jaren is er wel een en ander ...