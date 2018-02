Borstvoeding geven terwijl je yoga doet? Een koud kunstje voor deze lenige dame

Multitasken kan soms moeilijk zijn, maar de Amerikaanse Carlee Benear doet het zonder problemen. De jonge vrouw voert de ene ingewikkelde yogapose na de andere uit, terwijl ze haar kindje borstvoeding geeft. En dat levert opmerkelijke foto’s en video’s op.

Een fervente sportster, een liefhebster van yoga, een mama van drie kinderen. Carlee Benear uit de Amerikaanse staat Texas kan je op veel verschillende manieren beschrijven. Samen met haar kinderen van zes jaar, vier jaar en 18 maanden leeft ze naar eigen zeggen een gebalanceerd leven: puur en efficiënt.

Die efficiëntie drijft ze tot een ongezien hoogtepunt wanneer ze tijdens de yoga haar jongste kind borstvoeding geeft. “Ik ben ermee begonnen na de bevalling van mijn eerste kindje. Toen kreeg ik een post-natale depressie. Maar yoga heeft me erbovenop geholpen”, vertelt ze op haar Instagram.

De borstvoeding tijdens de yoga kwam later, bij de geboorte van haar tweede kind. “Ik wil niet per se een statement maken, of zoiets”, legt ze uit aan Metro UK. “Maar het is simpel: borstvoeding geven is een fulltime job. Dag in dag uit moet ik het doen. Of ik nu op de yogamat ben of niet. Het is iets heel natuurlijks, en dankzij de yoga gun ik mezelf zo ook een beetje me-time.”

