Tim Wellens over zijn favorietenrol en zijn favoriete Muur: “Misschien dat ik er na zaterdag anders over denk”

Tim Wellens reed nog nooit de voorjaarsklassiekers maar na zijn glansprestatie in de Ruta del Sol staat hij zaterdag toch als één van de favorieten aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad. De 26-jarige Limburger verkende donderdag nog even het parcours van de 73e Omloop, waardoor hij pas om 18u15 op de persconferentie van Lotto Soudal in het rennershotel verscheen.

“Twee dagen voor de wedstrijd rijd ik nog eens graag met de fiets”, verklaarde Wellens. “Dat is nu dus niet anders. Ik scoorde al in het buitenland en was daar zelf ietwat verrast over. Er stonden ook heel wat mooie namen aan de start van de Ruta del Sol. Dan is het extra mooi dat mijn naam ook op de erelijst van deze rittenkoers prijkt.”

“Ik ben enorm gecharmeerd door de nieuwe finale van de Omloop. Mede daardoor wou ik absoluut de openingsklassieker rijden. Die wedstrijd ligt me nu net wel iets meer dan voorheen. Ik vind het rijden op kasseien niet echt leuk, maar in dergelijke koersen kan je daar nu eenmaal niet omheen. Voordeel is dat ik de oude finale van de Omloop niet ken, maar de nieuwe finale wel van andere koersen zoals de Eneco Tour. Ik ken dus wel het parcours maar mis nog de ervaring om te weten waar ik moet zitten tijdens de wedstrijd. Wie ik dan als bodyguard zie zitten? Ik denk dan aan een Lawrence Naesen of Lars Bak.”

Door zijn prestatie in de Ruta del sol is Tim Wellens plots één van de favorieten. “Tja, ze zeggen dat. Het kan snel verkeren… Ik hoop natuurlijk dat het klopt maar ik heb de Omloop nog nooit gereden dus het valt nog een beetje af te wachten. Ik heb alvast heel goede benen. De conditie is er. Of het eenmalig is dat ik de Omloop rijd, zullen we zaterdagavond zien. Ik voel me alvast heel goed en ook mijn fysieke proeven zijn perfect. Dat Tom Boonen nu ook adviseur is bij Lotto Loudal is best meegenomen. Ik ga hem zeker om raad vragen.”

Wellens is normaal de man van de Waalse klassiekers: welke Muur verkiest hij, die van Geraardsbergen of die van Hoei? “Op training rijd ik liever de Waalse koersen, misschien dat ik na zaterdag iets anders zal zeggen door het publiek…”

