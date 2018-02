Balotelli en Nice uit Europa League: twee clubs uit Moskou plaatsen zich als eersten voor 1/8e finales

OGC Nice heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van de Europa League. Net als de heenmatch verloor de Franse eersteklasser ook de terugwedstrijd met 1-0. Adieu Mario Balotelli dus. De ploegen uit de Russische hoofdstad waren in ieder geval in vorm, want ook CSKA Moskou plaatste zich gisteren al voor de achtste finales na winst tegen Rode Ster Belgrado.

OGC Nice had in de heenronde van de Europa League hun thuismatch al verloren van Lokomotiv Moskou met 2-3. Daardoor moesten de Zuid-Fransen, met Mario Balotelli in de voorlinie, met minstens 0-2 gaan winnen in Rusland. Maar de ploeg die groepswinnaar werd in de groep met Zulte Waregem slikte een nieuwe nederlaag na een doelpunt van Igor Denisov in de eerste helft.

De ploegen uit de Russische hoofdstad doen het meer dan behoorlijk in Europa. Gisteren plaatste CSKA Moskou zich al voor de volgende ronde nadat het thuis won van Rode Ster Belgrado. De heenmatch was geëindigd op 0-0. Later op de avond kan Spartak Moskou voor een drie op drie zorgen. Maar dan moeten ze op het veld van Athletic Bilbao wel met 0-2 gaan winnen na een 1-3 nederlaag in de heenmatch.