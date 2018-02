Actrice Veerle Eyckermans: “Ik hoop dat Hardy nooit vrijkomt, hij is een gevaar voor ons allemaal”

Actrice Veerle Eyckermans (54) - onder meer bekend als koningin Fabiola in de VRT-reeks Albert II - is ook een van de slachtoffers van seriemoordenaar Hardy. Hij wist binnen te dringen in de tuin van haar woning in Hofstade en viel haar aan met een stok. Eyckermans, die de aanval gelukkig overleefde, vertelde op de zitting vandaag voor het eerst haar verhaal.

Actrice Veerle Eyckermans kwam donderdagavond getuigen over de aanval van Renaud Hardy, die op zaterdag 14 februari 2015 plaatsvond. “Ik was die avond naar Antwerpen geweest. Ik had nog frietjes ...