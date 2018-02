Een van de slachtoffers van Renaud Hardy was de 82-jarige Maria Walschaerts uit Leest (Mechelen). Hardy overmeesterde en doodde haar in 2014. Haar zoon, die het levenloze lichaam van Maria in de woning aantrof, legde een pakkend getuigenis af voor assisen.

Patrick Mertens, zoon van Maria Walschaerts, was verwittigd door de buurvrouw van zijn moeder. “Die had laten weten dat het vreemd was dat de rolluiken nog gesloten waren. Ik ben naar haar gereden en ...