Burgemeester staat als eerste DNA af in moordzaak Nicky Verstappen

Burgemeester Raymond Vlecken heeft donderdagmiddag in Landgraaf als eerste DNA afgestaan in het grootschalige verwantschapsonderzoek rond de moord op Nicky Verstappen, dat deze week van start gaat.

De toen 11-jarige jongen werd in augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide vermoord. Een dader is nooit gevonden.

Officieel start zaterdag de grootschalige DNA-afname in met name Brunssum, Heerlen, Landgraaf en het dorpje Heibloem waar Nicky toen woonde. In totaal wordt vanaf dat moment drie weken lang DNA afgenomen van 21.500 mannen, die daarvoor een uitnodiging kregen. Hun DNA wordt vergeleken met DNA dat is gevonden bij Nicky Verstappen.

“Een gigantische operatie’”, zei een woordvoerder van de politie donderdag. In oktober vorig jaar werd bij 1500 mannen al DNA afgenomen. Dat ging om mannen die bekend waren met de Brunssummerheide, bijvoorbeeld omdat ze er vaak kwamen. Tot nog toe is bij hen volgens de politie geen match gevonden.