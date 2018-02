KU Leuven en Telenet zetten punt achter goedkoop internetabonnement KotNet

De KU Leuven en Telenet zetten een punt achter het gezamenlijk internetaanbod KotNet. Telenet lanceert voor studenten en kotbazen in heel Vlaanderen en het grootste deel van Brussel vanaf maart een nieuwe specifiek internetaanbod. De huidige KotNet- en KotTV-producten worden nog tot 1 oktober van dit jaar ondersteund.

KotNet ging in 1997 als proefproject van start toen een groep studenten de mogelijkheid kreeg om via een kabelmodem aan te sluiten op het netwerk van de KU Leuven. Een jaar later werd het uitgebreid naar heel Leuven, Heverlee en Kessel-lo waardoor studenten op hun eigen kot snel terecht konden op internet, wat ongezien was in die tijd.

“Hierdoor kon de universiteit al in het begin van de 21e eeuw zwaar inzetten op e-mail en webpagina’s als communicatiemiddel met studenten en starten we in 2001 met Toledo, de elektronische leeromgeving om cursusmateriaal, opdrachten en oefeningen te delen”, zegt Koenraad Debackere, algemeen beheerder van de KU Leuven.

Omdat het breedbandinternet waarmee KotNet indertijd pionierde nu de norm geworden is, hebben KU Leuven en Telenet besloten om een punt te zetten achter het aanbod. “Kwalitatief internet blijft belangrijk voor elke student, maar daar kunnen nieuwe internetproducten op maat van studenten ook aan tegemoetkomen”, luidt het in een gezamenlijke mededeling.

De connectiviteit voor studenten en kotbazen blijft overigens te allen tijde gegarandeerd. Voor studenten op de KU Leuven-residenties die CampusNet gebruiken als internetverbinding, verandert er ook na 1 oktober niets.