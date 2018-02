Michel Van den Brande in beroep tegen rijverbod voor snelheidsovertreding

Gent - Zaakvoerder Michel Van Den Brande van stellingbedrijf Kontrimo heeft donderdag voor de correctionele rechtbank in Gent een rijverbod met uitstel gevraagd. De rechtbank moet in beroep oordelen over een snelheidsovertreding in Aalter. “Ik heb mijn wagen echt nodig. Ik rijd 60.000 tot 80.000 kilometer per jaar om mijn werven te bezoeken”, zei Van Den Brande.

Van den Brande, die een mediafiguur werd na het programma ‘The Sky is the Limit’ op televisiezender VIER, werd vorig jaar geflitst met een snelheid van 144 kilometer per uur bij wegenwerken aan de expresweg in Aalter waar de maximumsnelheid 90 km/u was. De politierechtbank legde hem een rijverbod van drie maanden en een boete van 300 euro op, maar hij ging daartegen in beroep bij de correctionele rechtbank.

De stellingbouwer werd al eerder veroordeeld voor snelheidsovertredingen. De uitspraak valt op 8 maart.