Duitsland verkocht voor 1,3 miljard euro wapens aan Arabische oorlogscoalitie tegen Jemen

De Duitse Bondsregering heeft vorig jaar voor 1,3 miljard euro aan wapens verkocht aan de landen van de Arabische coalitie in de oorlog tegen de Houthi-rebellen in het straatarme Jemen. Dat blijkt uit een antwoord van het ministerie van Economische Zaken op een parlementaire vraag van het groene oppositielid Omid Nouripour. In vergelijking met 2016 nam de export aan die landen zelfs met negen procent toe.

Het grootste deel van de militaire uitrusting ging naar Egypte (708 miljoen euro), Saoedi-Arabië (254 miljoen) en de Verenigde Arabische Emiraten (214 miljoen). Saoedi-Arabië voert de coalitie van negen soennitische landen aan, die de Jemenitische regering al drie jaar zonder VN-mandaat steunt in de strijd tegen de sjiitische Houthi-rebellen.

Union en SPD zijn het tijdens de coalitieonderhandelingen eens geworden over een exportstop voor alle landen die rechtstreeks bij de oorlog in Jemen betrokken zijn. Welke landen daarmee bedoeld worden, is niet duidelijk. De huidige Bondsregering van lopende zaken had verklaard dat ze zich nu al aan de exportstop houdt, maar zegt ook niet over welke landen het gaat. De oorlog in Jemen heeft tot een humanitaire ramp geleid, waardoor meer dan 20 miljoen mensen zijn getroffen.

“Verantwoordelijk voor hongersnood”

Volgens expert buitenlands beleid Nouripour komt de exportstop veel te laat. “Net deze regering van christen- en sociaaldemocraten heeft de voorbij vier jaren bestuurd en had de export al veel langer kunnen tegenhouden”, zei hij. “Dit soort wapenexportbeleid is schijnheilig en hypocriet. We hebben dringend een verandering van cultuur op dit vlak nodig”.

De afgevaardigde van Die Linke, Sevim Dagdelen, verklaarde dat de Bondsregering zich met de wapenexport “medeverantwoordelijk maakt aan de rampzalige hongersnood en het leed van miljoenen mensen in Jemen. De aangekondigde stopzetting van wapenleveringen aan de Arabische coalitie komt na drie jaar niet alleen rijkelijk te laat, maar is ook halfslachtig omdat het de Duitse wapenindustrie een achterpoort biedt om in de regio operationeel te blijven”.

De militaire interventie begon in maart 2015. Naast de drie genoemde landen behoren ook Bahrein, Jordanië, Koeweit, Marokko, Senegal en Soedan tot de coalitie. Bijzonder gevoelig voor de bondsregering is dat met Jordanië een nauwe bondgenoot in de regio tot de oorlogscoalitie behoort. De regering van Angela Merkel beschouwt het koninkrijk als een stabiele factor in de regio en verstrekt zelfs rechtstreekse militaire hulp. Dit jaar wil de bondsregering er net zoals in 2017 rond de 130 miljoen euro aan uitgeven. Het Jordaanse leger ontving al 50 Duitse infanteriegevechtsvoertuigen van het type Marder. Bovendien zijn in Jordanië ook Tornado-verkenningsvliegtuigen en een tankvliegtuig gestationeerd, die de Bundeswehr gebruikt in de strijd tegen de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS).