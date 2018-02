Spijt komt na de zonde in ‘Temptation Island’: “Gisteren leek dit een goed idee”

Dag vijf op ‘Temptation Island’ en de spijt doet zijn intrede. Al komt die voor sommigen wel veel te laat .

Opgelet, spoilers. lees niet verder als je de vierde aflevering van ‘Temptation Island’ nog wil bekijken.

“’Temptation Island’ is een beetje een strafkamp”. De woorden zijn niet van ons, maar van Kevin, die het niet meer leuk vindt op het eiland sinds hij zag hoe zijn Megan troost zocht bij playboy Joshua. Hij vreest dat ze iets te koekerond is om het onderscheid te maken tussen troosten en in bed praten. Want Kevin, die zijn vriendin al vijf keer bedroog, wéét hoe makkelijk puntje soms bij paaltje komt. Ergens diep onder zijn petje begint een schuldgevoel te knagen: “Ik hoop dat ze zich sterk houdt en dat we erover kunnen praten”, verzucht hij. De stumper heeft een punt: praten had hem wellicht meer opgeleverd dan zijn vriendin afzetten op een eiland vol drank en vrijgezelle mannen. Net zoals hij met een beetje trouw en waardigheid wellicht verder gekomen was dan met deze misplaatste spijt die veel te laat komt.

Op het vrouweneiland is Joshua niet bepaald opgelucht na zijn wilde nacht met Megan. Hij staat op met -stereotieper wordt het niet- ‘gemengde gevoelens’, maar blijft erbij dat hij niets dan nobele bedoelingen heeft: “Ik moet dit meisje redden uit haar relatie”. Mooi geprobeerd, Joshua, maar wij gaan toch voor Megans excuus: “Gisteren leek dit een goed idee”. Het blijft wel spannend hoe Megan en Joshua – mogen we hen al Moshua noemen? – vanaf nu met elkaar zullen omgaan op een eiland waar ze elkaar niet kunnen ontlopen. Was er liefde, of enkel wraak?

Van de andere vrouwen hoeven de verleiders niet zoveel actie te verwachten. Vanessa en Deborah, het zelfverklaarde team ‘clean sheets’, hebben tijdens een stiekem bezoek aan het manneneiland ongebruikte condooms en een boekje vol smachtende notities gevonden in de kamers van hun lief. Zelden was er overtuigender bewijs van eeuwige trouw en daar zijn beide dames zo blij mee dat ze het spel nu al als gewonnen beschouwen. Maar zelfs Danielle, wiens Mezdi toch het grootste zwijn op het manneneiland is, blijft rustig en afstandelijk tegenover Fabrizio, al heeft ze ondertussen ingezien dat hij ‘wel een man’ is.

Mezdi zal het Fabrizo niet te moeilijk maken, want hij blijft vrolijk flikflooien met Laetitia en Zwanetta wanneer hij denkt dat het te donker is om te filmen. Gelukkig zien de meisjes er geen graten in om voor de camera uitgebreid te vertellen wat hij allemaal mispeuterde (‘Hij zat klem bij m’n punani!’), zodat er tenminste andere beelden zijn dan het gejammer en geweeklaag van de drie mannen die hun lief missen. Vooral Tim heeft het zo vaak over zijn Deborah dat hij alle verleidsters op de zenuwen werkt. Die zijn immers naar Thailand gekomen om harten te breken en te schitteren voor de camera’s – met of zonder kleren. Zij willen verleiden en zo sexy gevonden worden dat een beetje man zich de naam van zijn vriendin niet meer kan herinneren als ze met hun borsten en billen draaien. Met deze jankende mannen moet ‘Temptation’ zeker voor hen een strafkamp zijn. En het duurt nog negen dagen.