Hardy bijt van zich af tegen speurder: “Hallucinant dat u mij als stalker afschildert”

“Ik vind het hallucinant. Is daar enig bewijs van? Ik word hier afgeschilderd als stalker. U bent hier heel negatief aan het praten over mij. U beschuldigt mij zonder enig bewijs”, foeterde een geïrriteerde Hardy in de Tongerse assisenzaal tegen een speurder die antecedenten van de man oplijstte. Hardy viel meerdere vrouwen lastig en uitte doodsbedreigingen aan een vrouwelijke cipier. De beschuldigde wenste een confrontatie met al die personen, die dergelijke zaken verklaarden.

In 1996 drong hij de woning van een ex-vriendin binnen. Hij stond plots langs het bed van die vrouw, die met haar vriend in bed lag. In 2005 had hij een vriendin uitgenodigd voor een etentje. Tijdens een wandeling achteraf stond hij achter haar, terwijl hij zijn wandelstok boven zijn hoofd had geheven.

“Hardy kan zich het incident niet herinneren, “ aldus de speurder. “In 2011 kreeg een vrouw in de gaten dat een persoon haar woning in het oog hield. Zo zag zij twee schoenen staan onder het tuinpoortje. Later herkende zij die schoenen als die van Hardy. In een onbekend jaar bedreigde hij zonder enige reden een postbode met een mes, “ vertelde de speurder van fgp Mechelen.

Er was in 2013 een geval van belaging. Met zijn drone kwam hij aan de woning van een vrouw, waar hij zich tegen haar wil toegang tot haar woning wilde verschaffen. In 2015 waren er de doodsbedreigingen aan het adres van een vrouwelijke cipier. Op 18 april 2016 haalde hij tijdens de maaltijdbedeling in de gevangenis van Sint-Gillis een balpen uit, waarmee hij bepaalde gevechtsportbewegingen maakte. Hij zei een cipier dat hij in staat was om er iemand mee te doden. “Volgens Hardy was dat om te lachen, “ aldus de speurder.

Assisenvoorzitter Dirk Thys voegde eraan toe dat die incidenten wel nooit tot enige vervolging of een veroordeling geleid hebben.