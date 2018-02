Kasteelmoord werd met een dag uitgesteld door schoolstaking

Op het correctioneel proces over de kasteelmoord heeft procureur Fien Maddens de voorbereidingen op de moord beschreven. Zo was het eigenlijk de bedoeling om Stijn Saelens al op 30 januari 2012 om het leven te brengen. “Maar de kinderen waren die dag onverwacht thuis door een schoolstaking.”

Op 22 januari 2012 werd de put gegraven waar het lichaam van Stijn Saelens uiteindelijk in gedumpt werd. “Die put werd gegraven door de neef van Pierre Serry, zogezegd enkel om afval in te verbranden.” Op 26 januari kocht Serry ook nog een ton waterstofperoxide. Het spul werd later op het lichaam van Saelens gegoten, waardoor het lijk grotendeels verzeept was.

Ronnie van Bommel trok vanaf 27 januari 2012 bijna dagelijks naar Wingene. Telefonie-onderzoek toonde aan dat hij op 30 januari al vanaf ‘s morgens in de buurt was. “Uiteindelijk zal Pierre bevestigen dat de moord die maandag gepland was. Dat ging niet door, omdat de kinderen die dag onverwacht thuis waren door een schoolstaking.”

Tot de dag van het fatale schot communiceerden Serry en van Bommel via gsm-nummers die specifiek voor de moord waren aangeschaft. “Daarna schakelden ze over op een andere techniek en lieten de hoofdrolspelers briefjes doorgeven aan elkaar. Dat gebeurde onder andere door Jeroen G., een crimineel contact van Serry”, aldus Fien Maddens.