Griekenland krijgt forse boete van EU omdat het afvalwater in zee loost

Griekenland moet Europa een boete van 5 miljoen euro betalen, omdat het land het vervuild water uit het westen van Athene nu al bijna 20 jaar lang ongezuiverd in de zee loost. Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie. Per semester dat ze in gebreke blijven, betalen de Grieken nog eens 3,28 miljoen euro.

Het is niet de eerste keer dat Athene en de EU botsen over de verwerking van afval. Athene kreeg ook al boetes voor de manier waarop gevaarlijk afval wordt afgehandeld en moest een vuilnisbelt afsluiten omdat die een bedreiging was voor zeldzame zeeschildpadden.

Het arrest van donderdag komt er nadat het Hof in 2004 al had geoordeeld dat Griekenland de Europese regels niet respecteert. De EU vraagt al sinds 1998 dat vervuild afvalwater uit sterk geïndustrialiseerde gebieden, zoals het westen van Athene, eerst gezuiverd wordt vooraleer het in zee wordt geloosd.

Het Hof had de Grieken daarop bevolen een systeem te installeren om het water op te vangen en te zuiveren, maar dat gebeurde niet. De Europese Commissie daagde Athene daarop in 2015 terug voor het Hof.

Dat Hof legt de Grieken nu een boete van 5 miljoen euro op. Voor elke zes maanden dat er geen oplossing komt, komt daar nog eens 3,28 miljoen euro bij. Vooral het feit dat Griekenland nu al sinds december 1998 talmt met een oplossing, was een “verzwarende factor”, zeggen de rechters. Griekenland moet de boete nu “zo snel mogelijk” betalen.