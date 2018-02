Belgische onderzoekster op missie naar “mysterieus ecosysteem” op Antarctica

Gent -

De Belgische mariene bioloog Ann Vanreusel is op expeditie naar een verborgen ecosysteem onder de Larsen-ijsplaat in Antarctica. Ze maakt deel uit van een ploeg van 9 wetenschappers onder leiding van de British Antarctic Survey (BAS). In juli vorig jaar brak ijsberg A68 af, waardoor een stuk zee van 5.818 km² aan de oppervlakte kwam. Zo wordt een mysterieus ecosysteem toegankelijk voor wetenschappers, die er op zoek gaan naar unieke levensvormen.