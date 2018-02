Schauvliege werkt aan premie om oudste kachels te vervangen

Brussel - Met een premie wil Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) de Vlaming aanzetten om een oude, vervuilende kachel te vervangen door een nieuw, milieuvriendelijker exemplaar. Dat heeft ze donderdag aangekondigd op Batibouw.

Woensdag was er heel wat te doen over de houtkachel. Hout- en pelletkachels leveren in Vlaanderen de meeste groene energie, zo bleek, en niet zonnepanelen of windmolens. Later op de dag riep de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de bevolking op woensdag en donderdag geen hout te stoken, omwille van de slechte luchtkwaliteit. En technologiefederatie Agoria riep op dat de kachels ouder dan tien jaar, de “oldtimers”, eruit moeten.

De hout- en pelletkachel kwam donderdag bij de start van Batibouw dan ook aan bod. Agoria en Schauvliege werken immers aan een ‘Green Deal’, die de oude kachels verleden tijd moet maken.

De minister wil een evenwichtige deal, met hout als bron van hernieuwbare energie en een beperking van de uitstoot van schadelijke stoffen. Schauvliege wil het voor de Vlaming aantrekkelijker maken om een meer performant toestel aan te schaffen.

“Het is onze intentie om te gaan werken met een premie”, luidde het. Ze maakte daarbij de vergelijking met de premies voor elektrisch rijden. Zo’n premie is volgens haar de beste manier om ervoor te zorgen dat men de omslag maakt “en de mensen aan te zetten om een slimmere, betere keuze te maken”.

Concrete info over de premie is er nog niet. Dit wordt nog uitgewerkt en het moet dit voorjaar nog rond zijn, luidde het achteraf. Alle houtkachels bannen, is volgens de minister “niet realistisch, niet nodig en moeilijk te handhaven en controleren”.