Geen spoor van gewapende mannen: massale politieactie kwam er na verwarrende tip

De omgeving van het Sint-Denijsplein in Vorst was donderdag sinds het middaguur afgezet na een aangifte van een moord, die weliswaar onjuist bleek maar de politie op het spoor zette van mogelijk andere feiten. Daarbij was sprake van één of meer mogelijk gewapende mannen, die zich in een gebouw in de Jean-Baptiste Vanpéstraat zouden bevinden. Dat gebouw werd doorzocht door de speciale eenheden van de federale politie maar het is nog niet duidelijk of die zoektocht ook iets verdachts heeft opgeleverd.

Het nieuws werd gemeld door televisiezender RTL en ondertussen bevestigd door de lokale politie. “Rond 12.15 uur heeft een Poolse man in shock in een winkel in Sint-Gillis gemeld dat er rond 8.30 uur een moord was gepleegd op een bepaald adres in Vorst”, zegt Kathleen Callie, woordvoerster van de lokale politie Brussel Zuid. “Toen onze mensen poolshoogte gingen nemen op het adres dat de man had opgegeven, troffen ze daar niets aan. Andere getuigen meldden hen wel dat er op een ander adres in de buurt wel iets was gebeurd.”

Daarbij was sprake van één of meer mogelijk gewapende mannen, die zich in een gebouw in de Jean-Baptiste Vanpéstraat zouden bevinden. Dat gebouw wordt momenteel nog doorzocht door de speciale eenheden van de federale politie maar die zoektocht leverde vooralsnog niets verdachts op.

In de omgeving is een grote veiligheidszone ingesteld, binnen dewelke zich ook een school met zo’n 350 leerlingen bevindt. Zodra de situatie veilig is, zou de burgemeester het mogelijk maken dat de kinderen opgehaald worden door hun ouders.