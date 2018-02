Nieuwssite Apache moet geen schadeclaim ophoesten: Land Invest en ex-kabinetschef De Wever vangen bot

De nieuwssite Apache moet geen schadevergoeding betalen aan projectontwikkelaar Land Invest en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Bart De Wever. Aanleiding voor de zaak is een reeks artikels over vastgoeddeals in Antwerpen. Dillen en Land Invest eisten een fikse schadevergoeding, maar de rechtbank heeft hen niet gevolgd. Dat meldt VRT NWS.

“De rechter heeft geoordeeld dat de berichtgeving misschien wel onnauwkeurig en ongenuanceerd is, maar het is geen fout die leidt tot een schadevergoeding”, zegt Omar Souidi, de raadsman van Joeri Dillen, aan VRT NWS. “Er is geoordeeld dat de journalisten hun werk zo goed als mogelijk gedaan hebben.” Hij bekijkt nu of ze in beroep gaan tegen de beslissing.

Wat is er gebeurd?

Apache schreef tussen 2013 en 2016 een reeks artikelen over vastgoeddeals in Antwerpen en onderzocht daarbij de mogelijke verwevenheid van de immobiliënsector met de Antwerpse politiek. Land Invest Group en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), werden herhaaldelijk genoemd.

Zij voelden zich geviseerd en menen dat de berichtgeving van Apache “ongenuanceerd” is en fouten bevat. Ze trokken naar de rechtbank om de verwijdering van de artikels én een fikse schadevergoeding te eisen. De projectontwikkelaar vordert 250.000 euro van Apache, Joeri Dillen vraagt 100.000 euro.

Monddood

Volgens de nieuwswebsite zijn dergelijke schadeclaims nefast voor de berichtgeving en bedoeld om journalisten schrik aan te jagen en monddood te maken. Apache blijft erbij dat er in de artikels niets verkeerd staat en dat alle informatie verifieerbaar is. De nieuwswebsite vroeg de rechtbank om de vorderingen ongegrond te verklaren.