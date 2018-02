Voorzitter en advocaat-generaal vallen uit naar speurders op proces-Hardy: “Dit is hallucinant en onaanvaardbaar”

Na een huiszoeking bij Renaud Hardy thuis, werd hij op vrijdag 18 september weer vrijgelaten na een nachtje in de cel.. Ondanks het feit dat vrijdagavond en zaterdag duidelijk werd dat Hardy de moord op Linda Doms aan meerdere mensen bekend had, werd hij toch pas maandag opgepakt.

Zaterdagavond biechtte Hardy de moord op aan een bevriend politieman, die een patrouille ter plaatse liet komen. Hij werd begeleid toen hij terug naar huis wandelde, maar toen de lokale politie contact opnam met de federale speurders, kregen ze te horen dat er geen maatregelen werden genomen. Voorzitter Dirk Thys: “Er was het risico dat Hardy bewijsmateriaal zou wegmaken. Waarom is er geen contact opgenomen met de onderzoeksrechter?”

LEES OOK. Slachtoffer ademde nog tijdens gruwelijke opnames

Onderzoeker Christel Michiels antwoordde dat er nog drie pistes waren, en dat de afdeling hoewel zij zelf in het buitenland was, echt wel gewerkt had dat weekend. De voorzitter tilde er zwaar aan dat hem in de mond werd gelegd dat hij vond dat de dienst het weekend niet gewerkt had. “Dat is gewoonweg onprofessioneel.”

Advocaat-generaal Alexandra Van Kelst noemde de verklaringen “hallucinant en onaanvaardbaar”. “Welke impact had dit kunnen hebben? Aan welke deur had Hardy zondagavond kunnen staan? De feiten op Maria Walschaerts werden mogelijk ook gefilmd (dat geheugenkaartje werd nooit teruggevonden) maar meneer Hardy beschikte vrijdagavond gewoon over zijn appartement. Op maandag bleek er van alles te zijn veranderd bij hem thuis. Maar uw dienst wilde blijkbaar eerst het telefonieverkeer uitzoeken. Dat is gewoon een uitleg om te zeggen: het was weekend.”