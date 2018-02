’Rijkste politicus’ op onze planeet: het verschil tussen wat Poetin beweert te bezitten en het fortuin dat hij écht heeft

In de aanloop naar de verkiezingen van Rusland in maart, werden de financiën van president Poetin vrijgegeven. Maar het is twijfelachtig of die wel kloppen. Zo beweert Poetin met een Lada te rijden, maar heeft hij in werkelijkheid bijvoorbeeld een peperduur jacht.

18 maart worden er verkiezingen gehouden in Rusland. Pro forma, eigenlijk. Want dat huidig president Poetin die verkiezingen zal winnen, daar twijfelt niemand aan. Naar aanleiding van die verkiezingen werd intussen door de Centrale Verkiezingscommissie van de Russische Federatie het vermogen van Poetin vrijgegeven. Poetin was als geregistreerd kandidaat verplicht die gegevens door te geven.

Foto: AFP

Als we dat rapport mogen geloven, boert Poetin lang niet slecht, maar heeft hij in vergelijking met andere wereldleiders, zoals bijvoorbeeld de Britse premier Theresa May lang geen hoog salaris. Bovendien zouden ook 2 tegenkandidaten het veel beter stellen dan hij: Vladimir Zhirinovsky verdiende tussen 2011 en 2016 1,4 miljoen euro. Pavel Grudinin verdiende in die periode 2,2 miljoen euro.

Poetin zelf zou tussen 2011 en 2016 ongeveer 500.000 euro hebben verdiend, gemiddeld zo’n 80.000 euro per jaar, zo staat in het document. Hij krijgt ook nog eens een bescheiden militair pensioen. Daarnaast zou hij met een goedkope Lada uit 2009 rijden en bezit hij ook nog 2 sportwagens uit de jaren 60. Poetin zegt ook nog een bescheiden optrekje in Sint-Petersburg te hebben. En het spaargeld dat hij op meerdere rekeningen bij meerdere banken heeft staan, komt op 192.000 euro.

Rijkste mens op Aarde

Foto: Reuters

Dat ziet er lang niet slecht uit, en dat zou hem behoorlijk welgesteld maken in Rusland, waar het gemiddelde inkomen geschat wordt op minder dan 4.500 euro per jaar. Maar in werkelijkheid is dit slechts een fractie van wat Poetin écht verdient en bezit. Het verschil tussen wat Poetin beweert te hebben en wat hij écht allemaal bezit, is bijzonder groot. De president van Rusland is namelijk een van de rijkste politici ter wereld, met een geschat vermogen van 180 miljard euro.

Meer nog: volgens financiële experts is Poetin zelfs de rijkste mens op onze planeet. Het geld staat op Zwitserse bankrekeningen, zit in aandelen, onroerend goed of in beleggingsfondsen. Zo heeft hij aandelen in de grootste olie- en gasbedrijven van Rusland. Zijn aandelen in Surgutneftegaz, de derde grootste olieproducent in Rusland zijn alleen al bijna 30 miljard waard.

Paleis aan Zwarte Zee

En niet alleen dat. Hij bezit volgens die experts ook minstens 58 vliegtuigen en helikopters en 20 (geheime) landgoederen en andere optrekjes verspreid over heel Rusland. De privéjet die hij in zijn bezit heeft, heeft hij niet aangegeven. Ook een paleis aan de Zwarte Zee dat bijna 900 miljoen waard is, vernoemde hij niet tijdens het vrijgeven van zijn bezittingen, net als zijn horlogecollectie die alles samen meer dan een half miljoen euro waard is, of het luxueuze jacht, Olympia genaamd, van bijna 40 miljoen euro.

Politiek analisten schatten zijn vermogen in 2007 al op 56 miljard euro. Vijf jaar later was dat bedrag al bijna verdubbeld, en nu wordt zijn fortuin dus nóg hoger geschat.

Forbes-lijst

Foto: AFP

Dat Poetin nooit opduikt in de lijst van rijkste mensen ter wereld van zakentijdschrift Forbes, heeft te maken met het feit dat het financieel blad geen wereldleiders en “dictators die hun fortuin verwerven als een gevolg van hun machtspositie” opneemt in die lijst.

Poetin zál ook wel degelijk die Lada in zijn garage hebben staan, maar het is lang niet het enige vervoermiddel van de president.

“Politieke macht gebruikt om fortuin te vergaren”

Tegenstanders van Poetin beweren dat het geld dat de man bezit vooral afkomstig is van meerdere publieke instituties en staatsbedrijven. Volgens Bill Browder, voormalig CEO van een van de grootste buitenlandse investeringsfondsen in Rusland, heeft Poetin de voorbije jaren zijn politieke macht gebruikt om zijn enorme fortuin te vergaren.

Poetin zelf heeft altijd het fortuin dat hem wordt toegeschreven ontkend, uit vrees dat dat nieuws hem stemmen zou kunnen kosten.