En toen ging een Noord-Koreaanse cheerleader plots de mist in

Een ijzeren discipline moeten ze hebben, de Noord-Koreaanse cheerleaders op de Olympische Winterspelen. Wanneer het aan de atleten van het land van de excentrieke leider Kim Jong-un is, moeten ze perfect georkestreerd supporteren. Is het de beurt aan een deelnemer uit een ander land, dan staren ze ijzig koud voor zich uit. Maar soms worden die zeer strenge regels wel eens vergeten…

Met 229 zijn ze in totaal, de cheerleaders van Noord-Korea. Na een strenge selectie werden zij gekozen om 22 atleten aan te moedigen op de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.

Voor hun vertrek kregen ze ongetwijfeld zeer strenge regels opgelegd. Wanneer het aan een van de Noord-Koreaanse atleten is, vormen ze namelijk telkens een perfect georkestreerd vak supporters die alles synchroon uitvoeren.

Zo ook op 15 februari tijdens de kuur van het schaatsduo Ryom Tae Ok en Kim Ju Sok. De cheerleaders applaudisseren perfect gesynchroniseerd en zwaaiden met de nationale vlag.

In de fout

Toen het later in de wedstrijd aan de Amerikaanse schaatsers Alexa Scimeca Knierim en Chris Knierim was, staarden ze ijzig koud voor zich koud. Emotieloos. Bewegingsloos.

Eén cheerleader leek de ijzeren discipline echter even vergeten te zijn. Zij begint namelijk te klappen voor de atleten uit de Verenigde Staten. Tot de cheerleader die naast haar zat haar een stevige elleboogstoot gaf. Pas dan besefte de jonge vrouw dat ze in de ‘fout’ was gegaan.