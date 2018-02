Ondernemers overhandigen ondernemersprioriteiten aan politieke partijen

Opglabbeek - Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 hebben UNIZO Meeuwen-Gruitrode en UNIZO Opglabbeek op woensdag 21 februari 2018 alvast hun dossiers met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

"We hopen dat de UNIZO-ondernemersverenigingen van Oudsbergen met dit document duidelijk hebben gemaakt wat we met deze UNIZO-prioriteiten willen bereiken", klinkt het bij de verenigingen. "Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze gemeente wil het beste voor zijn onderneming."

"Wij ondernemers, vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren, want enkel op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren. Als ondernemers geven we aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale vereniging, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer. Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast."

Enkele van de prioriteiten uit het document van de ondernemersverenigingen:

- Verdere ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor de centra van Opglabbeek, Meeuwen en Gruitrode met bijhorende actieplannen en timing.

- Een aanspreekpunt voor ondernemers op de gemeentelijke diensten dat zorgt voor een positief onthaal- en begeleidingsbeleid voor (nieuwe) ondernemers.

- Een faire en stabiele fiscaliteit en ook een oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.

- De aanpak van een duidelijke toeristische visie omtrent de Duinengordel met de link naar ondernemers.

- Een conform beleid over geschenkbonnen en kerstverlichting voor héél Oudsbergen.

- Het lokaal aankoopbeleid van de gemeente stimuleren.

- Ruimte voor industrie en kleine KMO’s en zelfstandigen verder ondersteunen en ontwikkelen in Oudsbergen.

UNIZO staat klaar om, met zij die starten op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Oudsbergen.

Het volledige dossier kan u terugvinden op www.unizo.be/opglabbeek of www.unizo.be/meeuwen-gruitrode

Op de foto van links naar rechts: Jan Schonkeren (MG), Vanita Mertens (Groen), Serge Cuypers (UNIZO), Benny Spreeuwers (CD&V), Lode Ceyssens (CD&V), Petra Gielen (UNIZO), Dieter VanLoon (UNIZO), Mark Dreesen (UNIZO), Fabian Spreeuwers (S-PA), Renaud Hamal (N-VA), Tom Vanhemel (UNIZO), Jochen Schuermans (N-VA)