Russisch gemengd curlingduo verliest bronzen medaille van Winterspelen

Het Russische curlingduo bij het dubbel gemengd verliest zijn bronzen medaille op de Winterspelen. Dat besliste het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De Russische curler Alexander Krushelnitsky is betrapt op het gebruik van meldonium en is gediskwalificeerd.

Krushelnitsky veroverde op de Winterspelen in Pyeongchang samen met zijn vrouw Anastasia Bryzgalova de bronzen medaille bij de gemengde teams. Hij gaf toe dat hij de antidopingvoorschriften heeft overtreden. Daardoor is het team gediskwalificeerd. Krushelnitsky verliest ook zijn accreditatie en is uitgesloten van de Winterspelen in Pyeongchang.

Maandag opende het TAS een dopingonderzoek naar Krushelnitsky, die zowel in het A- als het B-staal positief testte op meldonium. De Russische atleten onder olympische vlag wonnen het brons tegen het Noorse duo Kristin Skaslien en Magnus Nedregotten. De aanpassing van het officieel klassement en de toewijzing van de bronzen medaille zijn de verantwoordelijkheid van de wereldcurlingfederatie WCF en het Internationaal Olympisch Comité, aldus nog het TAS.