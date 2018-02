Bracke staat halverwege Gentse N-VA-lijst

De Gentse N-VA heeft de knoop doorgehakt over de kwestie-Bracke. Siegfried Bracke krijgt de 27ste plaats, halverwege de lijst. Elke Sleurs is de lijstduwer vanop plaats 53.

Dat heeft lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt vanmorgen meegedeeld in De Ochtend. Bracke is zelf met het voorstel gekomen, zei ze. ‘Het belangrijkste voor mij was dat ze allebei de lijst steunen, dat ze campagne gaan voeren voor ons project in Gent en dat ik altijd op hun expertise kan rekenen.’

Met dit nieuwe voorstel staat Bracke precies in het midden: in Gent staan er 53 namen op de lijsten. Bracke heeft dus 26 mensen voor zich, en 26 achter. Van Bossuyt heeft dat voorstel woensdagavond besproken met de Gentse N-VA-afdeling. In De Ochtend zegt ze dat het voor Bracke geen probleem kan zijn om vanop die moeilijk zichtbare plek toch verkozen te raken. ‘Siegfried is bekend genoeg om vanop elke plaats voldoende stemmen te kunnen halen’.

Daarmee komt een einde aan een maandenlange discussie. Bracke was bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog het lokale boegbeeld van de partij, maar moest als fractieleider plaats maken voor Elke Sleurs. Die twee konden het echter niet vinden met elkaar, en uiteindelijk werd drie weken geleden Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt voorgesteld als toekomstige lijsstrekker. Sindsdien was het onduidelijk wie de lijst zou duwen.

Van Bossuyt zegt dat voor de andere vijftig namen op de lijst nog geen plaatsen bekend zijn. Ze praat ook nog met nieuwe gezichten, zegt ze zelf.