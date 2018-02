Celebs Artiesten brengen ook op de rode loper van de Brit Awards hulde met witte rozen

Tijdens de jaarlijkse hoogdag van de Britse muziekindustrie in Londen worden naar goede gewoonte de beste Britse artiesten in de bloemetjes gezet. Maar vooraleer de muzikanten elkaar in de befaamde O2 Arena konden bekampen om de meest prestigieuze prijzen in de wacht te slepen, zetten ze eerst hun beste beentje voor op de rode loper. En in navolging van de Grammy Awards in januari in New York brachten ook in Londen veel artiesten een eerbetoon aan Time’s Up, een beweging die zich inzet tegen ongewenst seksueel gedrag, door witte rozen mee te nemen.