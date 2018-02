O’Sullivan en Murphy plaatsen zich voor kwartfinales World Grand Prix snooker

Ronnie O’Sullivan, Shaun Murphy, Stephen Maguire en Xiao Guodong hebben zich kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het World Grand Prix snookertoernooi, dat plaatsvindt in het Engelse Preston.

O’Sullivan (WS-2), die in 2015 de finale verloor van zijn landgenoot Judd Trump (WS-3), had alle zeven de frames nodig om voorbij de 18-jarige Chinees Yan Bingtao te geraken. ‘The Rocket’ neemt het in de kwartfinales op tegen de Chinees Xiao Guodong (WS-29), die de Schot John Higgins (WS-6) met 4-3 het nakijken gaf.

Shaun Murphy (WS-6), de winnaar van het toernooi in 2016, die de Engelsman Jack Lisowski (WS-38) met 4-2 aan de kant zette, geeft in zijn kwartfinale Stephen Maguire partij (WS-19). De Schot, die eerder dit seizoen de Riga Masters won, nam in zijn achtste finale een 3-0 voorsprong tegen de Cyprioot Michael Georgiou (WS-59), die in de eerste ronde Luca Brecel met 4-0 wandelen stuurde. Georgiou stelde na breaks van 57 en 68 gelijk. In de beslissende frame kreeg de verrassende Cyprioot een kans die hij echter niet optimaal kon benutten, waarna Maguire zich met een 57 break alsnog kon plaatsen voor de laatste acht.