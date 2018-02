Waterbus tussen Hasselt en Beringen brengt CD&V even in problemen: “Tjevenstreek”

Een onschuldig lijkend voorstel van provincieraadslid Koen Ooms (Vlaams Belang) over de haalbaarheid van een waterbus bracht de meerderheid op de provincieraad in verlegenheid. Gedeputeerde Frank Smeets: “Geen losse flodders, we nemen dit mee in een globale aanpak van mogelijk alternatief vervoer.”