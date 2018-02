Heerlen wil na alcohol ook blowen op straat verbieden

De Nederlandse stad Heerlen wil blowen op straat kunnen verbieden. Onder meer hiervoor wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) binnenkort aangepast.

Vorig jaar al werd het nuttigen van alcohol op straat verboden in een groot aantal wijken van de Nederlandse stad. Nu wil het bestuur de bevoegdheid krijgen om ook blowen in de openbare ruimte aan banden te leggen. De gemeenteraad staat op het punt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) onder meer hiervoor aan te passen. In het verleden is dat ook al eens gebeurd.