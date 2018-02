Genks taxibedrijf vervoert Hardy naar rechtbank: “Niet gevreesd voor veiligheid”

Genk -

Renaud Hardy klaagde gisteren op het proces over “een stijve nek” na een “serieuze confrontatie” met de agenten die hem dinsdagavond hadden begeleid van het gerechtsgebouw in Tongeren naar de gevangenis van Hasselt. Hardy moest plassen, maar de agenten hadden gezegd dat hij even geduld moest hebben. Volgens procureur Alexandra Van Kelst had hij toen zijn gordel losgedaan, was hij rechtgestaan en had hij een agent aangevallen. Hardy beweert zelf dat hij gevallen is door een manoeuvre van de chauffeur.