Geen schijfremmen in openingsweekend

Fernando Gaviria, Zdenek Stybar en Iljo Keisse (Quick Step Floors) hakken vrijdagnamiddag pas de knoop door of ze kiezen voor een fiets met schijfremmen of toch maar opteren voor het normale remsysteem. Voor hun ploegmaats Niki Terpstra, Yves Lampaert, Philippe Gilbert en Dries Devenyns en de 24 andere ploegen aan de start in het openingsweekend is de keuze wel al gemaakt: geen schijfremmen.