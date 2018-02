Trump heeft spiekbriefje nodig tijdens ontmoeting met overlevenden van schietpartijen

Een fotograaf van AP heeft kunnen vastleggen hoe president Trump een spiekbriefje nodig had tijdens zijn ontmoetingen met overlevenden van verschillende schietpartijen. Op het briefje stonden voornamelijk vriendelijke en troostende zinnen zoals: ‘Ik hoor je’ of ‘Wat kunnen we doen om je veilig te doen voelen?’.

Bij de ontmoeting waren meerdere leerlingen van de school in Florida, een overlevende van de Columbine-schietpartij en een moeder van een kind dat omkwam bij de Sandy Hook-schietpartij. “De president heeft deze vergadering bij elkaar geroepen om van jullie te horen hoe wij kunnen verzekeren dat zoiets nooit meer gebeurd”, zei vicepresident Mike Pence aan het begin van de ontmoeting.

Opvallend: de president had notities bij de hand om hem eraan te herinneren troostende taal te spreken of om vragen te stellen. Het gros van de notities is bedekt door zijn handen, maar één zin is duidelijk zichtbaar: “Ik hoor je”.

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF — AP Politics (@AP_Politics) February 21, 2018

Het briefje diende duidelijk als een geheugensteuntje, om de toon te zetten. “Ik denk dat er niets vreselijkers is dan wat jullie meegemaakt hebben”, klonk het nog.